Атака на Colonial Pipeline. США забрали у хакеров большую часть выкупа в биткоинах
США забрали большую часть выкупа у хакерской группы DarkSide, которая совершила кибератаку на один из крупнейших трубопроводов страны Colonial Pipeline. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
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Как отмечается, в мае Colonial Pipeline сообщила, что выплатила примерно 75 биткоинов группировке DarkSide, которая вывела из строя инфраструктуру компании.
Американским правоохранителям удалось изъять 63,7 биткоина выкупа, которые сейчас оцениваются в $2,3 млн, пишут в ведомстве. Они смогли отследить несколько переводов и установить, что примерно 63,7 биткоинов были переведены на определенный адрес, для которого у ФБР был "закрытый ключ" – примерный эквивалент пароля.
"Следование за деньгами остается одним из самых простых, но мощных инструментов, которые у нас есть. Выплата выкупа – это топливо, которое приводит в движение двигатель цифрового вымогательства, и сегодняшнее заявление демонстрирует, что США будут использовать все доступные инструменты, чтобы сделать эти атаки более дорогостоящими и менее прибыльными для преступников", – заявила замгенпрокурора Минюста США Лиза О. Монако.
Она также заверила: США продолжат нацеливаться на всю экосистему программ-вымогателей, чтобы прекращать и предотвращать кибератаки.
- Colonial Pipeline – крупный в США трубопровод, по которому ежедневно доставляется 2,5 млн баррелей топлива и нефтепродуктов из нефтеперерабатывающих завода Техаса на восточное побережье США.
- В результате кибератаки 7 мая оператор трубопровода перекрыл поставки на 9000 км трубопровода. США объявили чрезвычайное положение в связи с атакой на Colonial Pipeline.
- 14 мая сообщалось, что оператор Colonial Pipeline заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа.
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