ГРУ России стоит за сотнями хакерских атак во всем мире — разведка США и Британии

Главное управление Генштаба России (бывшее ГРУ) стоит за хакерскими атаками на сотни организаций стран мира начиная с 2019 года и до настоящего времени. Об этом говорится в докладе Агентства национальной безопасности, ФБР, британских и американских агентств по кибербезопасности.

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К атакам, которые ранее приписывались частным хакерским группировкам, причастен 85-й Главный центр специальной службы (ГЦСС) ГУ Генштаба РФ (войсковая часть 26165), говорится в докладе.

В документе подробно описывается, каким именно образом проводились нападения.

В основном, по данным американских и британских специалистов, атаки были направлены против правительственных и оборонных структур, политических консультантов и партийных организаций США и Европы. Хакеры атаковали подрядчиков Пентагона, энергетические и логистические компании, научно-исследовательские центры, университеты, юридические фирмы и медиакомпании.

Отмечается, что наиболее эффективным средством снижения риска атак является использование многофакторной аутентификации.

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против руководителя ГРУ РФ Игорь Костюков и офицера военной разведки 85-го Главного центра специальных служб Дмитрия Бадина за кибератаки на Федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года.

На встрече в июне с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать.

Вадим Ребрина

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