ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ РФ за кибератаки на парламент Германии

Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов

Евросоюз ввел санкции против главы Главного разведывательного управления РФ, офицера разведки и одного из подразделений ГРУ РФ за кибератаки на Федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

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Там напомнили, что кибератака была нацелена на информационную систему парламента и затронула его способность работать несколько дней. Был украден значительный объем данных и взломаны почтовые ящики нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель.

Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.

Решение совета означает, что в общей сложности восемь человек и четыре организации стали объектами ограничительных мер из-за кибератаки.

Под санкции попал руководитель ГРУ РФ Игорь Костюков и офицер военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ Дмитрий Бадин, который непосредственно участвовал в кибератаке.

Также санкции введены против 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ.

30 января 2016 года сообщалось, что кибератаки на парламент Германии в 2015 году организовали российские спецслужбы. В результате кибератаки хакеры получили доступ к серверам Бундестага и неизвестно, в какой именно информации они были заинтересованы.

5 мая 2020 года генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест Дмитрия Бадина, который, по версии следствия, несет ответственность за эту хакерскую атаку. В Германии заявляют, что Бадин является членом российской хакерской группы APT28, а на момент нападения он был сотрудником военной разведки ГРУ РФ.

Вадим Ребрина

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