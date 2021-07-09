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Байден поговорил с Путиным: требует принять меры против российских хакеров

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09.07.2021, 22:02
Байден поговорил с Путиным: требует принять меры против российских хакеров - Фото
Фото: EPA
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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором призвал его принять меры против базирующихся в России хакеров-вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Байден подчеркнул, что полон решимости продолжать борьбу с киберпреступниками.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля сообщили лишь о факте разговора. Там не обнародовали вообще никакой информации о его содержании.

ДОПОЛНЕНО В 23:09. Позже в Кремле опубликовали более подробную информацию о разговоре. Путин, согласно сообщению пресс-службы, "отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".

  • Тема кибератак обсуждалась на встрече Байдена с Путиным 16 июня. По словам президента США, он предупредил Путина: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Также Байден передал Путину список из 16 секторов экономики и инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.
  • 3 июля Агентство национальной безопасности США, ФБР, британские и американские агентства по кибербезопасности выступили с докладом, в котором говорится, что Главное управление Генштаба России (бывшее ГРУ) стоит за хакерскими атаками на сотни организаций стран мира начиная с 2019 года и до настоящего времени.
Вадим Ребрина
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владимир путин кибербезопасность джо байден
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