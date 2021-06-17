Запрет на кибератаки. Опубликован список 16 секторов, который Байден передал Путину
Во время встречи 16 июня в Швейцарии президент США Джо Байден передал президенту РФ Владимиру Путину список секторов экономики и инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.
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Сегодня, 17 июня, журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс опубликовала у себя в Twitter список этих секторов.
Список 16 секторов:
1. Химическая промышленность (chemicals).
2. Торговые объекты (commercial facilities).
3. Коммуникации (communications).
4. Критическое производство (critical manufacturing).
5. Плотины (dams).
6. Оборона (defense).
7. EMS (Emergency medical services – скорая медицинская помощь; или Express Mail Service – международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции).
8. Энергетика (energy).
9. Финансы (financial).
10. Пищевая промышленность / сельское хозяйство (food/ag).
11. Правительственные учреждения (govt facilities).
12. Здравоохранение (health care).
13. Информационные технологии (IT).
14. Ядерные объекты (nuclear).
15. Транспорт (transportation).
16. Водоснабжение (water).
Байден сказал, что предупредил Путина: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар.
- 16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.
- Путин сказал, что на встрече с Байденом тема Украины обсуждалась, а вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".
- Байден заявил, что сказал Путину о несокрушимой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины.
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