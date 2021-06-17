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Запрет на кибератаки. Опубликован список 16 секторов, который Байден передал Путину

17.06.2021, 19:46
Запрет на кибератаки. Опубликован список 16 секторов, который Байден передал Путину - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER)

Во время встречи 16 июня в Швейцарии президент США Джо Байден передал президенту РФ Владимиру Путину список секторов экономики и инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.

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Сегодня, 17 июня, журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс опубликовала у себя в Twitter список этих секторов.

Список 16 секторов:

1. Химическая промышленность (chemicals).

2. Торговые объекты (commercial facilities).

3. Коммуникации (communications).

4. Критическое производство (critical manufacturing).

5. Плотины (dams).

6. Оборона (defense).

7. EMS (Emergency medical services – скорая медицинская помощь; или Express Mail Service – международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции).

8. Энергетика (energy).

9. Финансы (financial).

10. Пищевая промышленность / сельское хозяйство (food/ag).

11. Правительственные учреждения (govt facilities).

12. Здравоохранение (health care).

13. Информационные технологии (IT).

14. Ядерные объекты (nuclear).

15. Транспорт (transportation).

16. Водоснабжение (water).

Байден сказал, что предупредил Путина: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар.

  • 16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.
  • Путин сказал, что на встрече с Байденом тема Украины обсуждалась, а вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".
  • Байден заявил, что сказал Путину о несокрушимой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Читайте также: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Наталия Медведева
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владимир путин кибератака джо байден
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