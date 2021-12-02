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Шпионил за ВСУ и готовил взрыв: пособник боевиков на Донбассе получил почти 12 лет тюрьмы

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02.12.2021, 11:21
Шпионил за ВСУ и готовил взрыв: пособник боевиков на Донбассе получил почти 12 лет тюрьмы - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

Пособник оккупантов получил почти 12 лет тюрьмы за передачу боевикам информации о военнослужащих ВСУ на Донбассе и подготовку диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В Донецкой области суд признал виновным мужчину в незаконченном покушении на диверсию, пособничестве террористам, а также в незаконном ношении и приобретении взрывного устройства. Пособника боевиков приговорили к 11 годам и 10 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, с апреля 2020-го он через Telegram регулярно передавал боевику, создававшему агентурную сеть в Донецкой области, информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в операции объединенных сил в Покровске и Константиновке.

В ноябре 2020-го осужденный должен был совершить диверсию – взорвать опору линии электропередач у подстанции "Красноармейск". За это он должен был "заработать" $1500.

По данным СБУ, преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к террористической группировке Оплот.

Тогда диверсию удалось предотвратить, злоумышленника задержали. У него нашли самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему.

Шпионил за ВСУ и готовил взрыв: пособник боевиков на Донбассе получил почти 12 лет тюрьмы
  • 19 ноября СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании боевика, который возглавлял отряд террористов в боях против ВСУ и при штурме Луганского аэропорта.
  • 30 ноября сообщалось, что суд приговорил к шести годам тюрьмы боевика террористической организации ДНР, который в 2014 году "добивал" раненых украинских военных. 

Читайте также: "Война не только на Донбассе". 7000 членов спецслужб работают против Украины из РФ – СБУ

Оксана Житнюк
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