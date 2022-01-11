Ушел к боевикам и преследовал гражданских. Предатель из СБУ заочно получил 10 лет тюрьмы

Шевченковский суд Черновцов заочно дал 10 лет тюрьмы экс-сотруднику Службы безопасности Украины, который перешел на сторону пророссийских боевиков на Донбассе и преследовал гражданских. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ не называют имени осужденного, лишь упоминают, что он родился в Донецке. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Константине Стовбуне.

В спецслужбе пишут, что это их бывший сотрудник. Он имеет специальное образование, профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку.

В 2014 году он присоединился к пророссийским боевикам, отмечают в СБУ. В их рядах он занимался подрывной деятельностью против украинских военных и сотрудников СБУ в Донецкой области.

По данным спецслужбы, он также искал новых людей для банд оккупантов и вербовал гражданских для сбора информации об украинских военных. Кроме того, он преследовал местных жителей за якобы способствование украинским правоохранителям.

Суд признал его виновным в участии в террористической организации, осудив на 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается на временно оккупированных территориях Донбасса. Его объявили в розыск.

21 декабря 2021-го сообщалось, что в Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Осужденная состояла в агентурной сети ФСБ РФ и была причастна к подготовке терактов в Украине.

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Марк Сировой

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