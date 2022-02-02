Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержала вблизи поселка Екатериновка в Луганской области боевика террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района присоединился к боевикам в 2016 году, после освобождения из заключения в Луганской области, где он отбывал наказание за разбой.

По данным СБУ, боевик участвовал в террористической группировке им. Платова, там он получил кличку "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.

Задержанный участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области.

Боевики наградили его своими почетными нагрудным и памятным знаками.

Задержанный объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от войны и желанием увидеть семью.

Ему сообщили о подозрении по статье о создании незаконных вооруженных формирований.

СПРАВКА. Террористическая группировка "полк имени Платова" была создана в конце апреля — начале мая 2014 года и действует на оккупированной территории Луганской области. Воевали против Украины в районе Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Первомайска, Дебальцево, Лутугино, Кондрашовки. Главарем террористов этой группировки был Павел Дремов, которого взорвали в декабре 2015 года.

28 января в Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, был агентом террористической организации МГБ ДНР.

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Наталия Медведева

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