Геращенко об "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса: Готовятся масштабные провокации

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал "агонией минских соглашений" заявления главарей террористических организаций ДНР и ЛНР об эвакуации населения временно оккупированных районов Донбасса якобы из-за возможного наступления ВСУ. Он предположил, что боевики готовят масштабные провокации. Об этом Геращенко написал в Telegram.

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"Заявления лидеров террористических организаций ЛДНР Пушилина и Пасечника — это, как по мне, окончательная агония минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло врут своим заложникам о несуществующем наступлении Вооруженных Сил Украины", – написал Геращенко.

Он предполагает, что готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

"Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу", – написал советник министра внутренних дел.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

Вадим Ребрина

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