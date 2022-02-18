Стреляют из населенных пунктов. Сегодня боевики на Донбассе произвели уже 45 обстрелов

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 45 раз обстреляли позиции украинских военных. 34 обстрела были совершены из запрещенного минскими соглашениями оружия. При этом боевики ведут огонь из населенных пунктов, размещая свои артиллерийские системы возле жилых домов, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Потерь среди военнослужащих объединенных сил в результате обстрелов нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих, отметили в штабе.

"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", – сказано в сообщении.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

За прошедшие сутки, 17 февраля, боевики устроили 60 обстрелов.

Также вчера боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии. Дети, которые в момент обстрела находились в здании, не пострадали.

Кремлевские пропагандисты весь день выдавали разнообразные фейки о том, что Станицу якобы обстреляли ВСУ.

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Вадим Ребрина

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