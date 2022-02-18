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Оккупанты устроили 60 обстрелов за прошедшие сутки. После полуночи открыли огонь шесть раз

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 09:09
Оккупанты устроили 60 обстрелов за прошедшие сутки. После полуночи открыли огонь шесть раз - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Боевики гибридной армии РФ за прошедшие сутки, 17 февраля, устроили 60 обстрелов, с начала 18 февраля они открыли огонь еще шесть раз. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что 17 февраля в 43 из 60 обстрелов боевики применяли запрещенное минскими соглашениями оружие. Один украинский военный был ранен, еще один получил боевую травму, также ранены двое гражданских.

В результате вчерашних обстрелов в Станице Луганской поврежден детский сад, линия электропередач, газопровод, разрушены два частных дома. Контузию получили три сотрудника детсада. Также во Врубовке артиллеристы оккупантов повредили здание школы, газопровод и частный дом.

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Кроме того, вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, пересек линию разграничения.

В ООС добавили, что рубежи украинских подразделений остались неизменными.

С начала текущих суток по состоянию на 07:00 боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз, четырежды использовали запрещенное минскими соглашениями оружие.

Оккупанты обстреляли Болотяное, Новогнатовку, Шумы, Чермалык и дважды Старогнатовку. Потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты устроили 60 обстрелов за прошедшие сутки. После полуночи открыли огонь шесть раз

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Марк Сировой
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