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Обстрел детского сада на Донбассе был операцией под чужим флагом – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 06:47
Обстрел детского сада на Донбассе был операцией под чужим флагом – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (Фото - ЕРА)

Обстрел детского сада в Станице Луганской на Донбассе был операцией под чужим флагом, чтобы дискредитировать Украину и дать фейковый повод для действий России. Об этом заявил на подходе к журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Детский сад был обстрелян в том, что мы считаем операцией под чужим флагом. Она была направлена на дискредитацию украинцев, разработана, чтобы создать предлог, ложную провокацию для действий России", – сказал он.

Премьер Великобритании опасается, что таких провокаций будет больше в ближайшие дни.

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При этом Джонсон считает, что еще есть время, чтобы режим президента России Владимира Путина сделал шаг назад. "Еще есть время, чтобы избежать катастрофы, катастрофы для России, Украины и мира", – сказал он.

По его словам, западные страны должны убедиться, что делают все для укрепления пакета санкций, которые будут введены немедленно в случае нового вторжения РФ.

Премьер Британии напомнил, что поедет на выходных на Мюнхенскую конференцию, где намерен обсудить, что можно сделать для единения Запада. 

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Марк Сировой
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