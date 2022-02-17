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Байден: Есть основания полагать, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 17:07
Байден: Есть основания полагать, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

У Соединенных Штатов Америки есть основания полагать, что новое вторжение России в Украину может произойти в ближайшие несколько дней. Об этом президент США Джо Байден заявил журналистам у Белого дома 17 февраля перед поездкой в Огайо, передает CNN.

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Байден сказал, что у США есть основания полагать, что Россия организует операцию под чужим флагом.

"Все индикаторы, которые есть у нас, указывают на то, что они готовы войти в Украину, напасть на Украину, – сказал Байден и добавил. – Мне кажется, что это произойдет в ближайшие несколько дней".

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправится сегодня в ООН и изложит дипломатический путь, повторив, что путь для дипломатии все еще есть.

Байден добавил, что не планирует звонить Путину.

Читайте также: США и НАТО: Россия наращивает войска возле Украины, а не отводит их – Reuters

Наталия Медведева
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война вторжение джо байден
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