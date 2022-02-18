Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты и министры
18.02.2022, 20:11
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты Верховной Рады и часть министров. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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По словам Данилова, президент Владимир Зеленский принял решение — завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады и часть министров. Данилов, по его словам, также завтра будет на Донбассе.
Секретарь СНБО сказал, что делегация будет в тех местах, где от обстрелов пострадала инфраструктура.
По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, члены правительства и нардепы будут смотреть, чем помочь.
- Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.
- Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.
- Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
- Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
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