Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты и министры

Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты Верховной Рады и часть министров. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, президент Владимир Зеленский принял решение — завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады и часть министров. Данилов, по его словам, также завтра будет на Донбассе.

Секретарь СНБО сказал, что делегация будет в тех местах, где от обстрелов пострадала инфраструктура.

По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, члены правительства и нардепы будут смотреть, чем помочь.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

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Вадим Ребрина

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