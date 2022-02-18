UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты и министры

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 20:11
Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты и министры - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Завтра на линию фронта на Донбассе отправятся депутаты Верховной Рады и часть министров. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский принял решение — завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады и часть министров. Данилов, по его словам, также завтра будет на Донбассе.

Секретарь СНБО сказал, что делегация будет в тех местах, где от обстрелов пострадала инфраструктура.

По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, члены правительства и нардепы будут смотреть, чем помочь.

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций. 
  • Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь. 
  • Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
  • Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

Читайте также: Геращенко об "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса: Готовятся масштабные провокации

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс снбо ирина верещук Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 