Не верьте фейкам. Украина ценит жизнь каждого и не планирует наступления – Резников

Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам. Об этом говорится в заявлении министра обороны Алексея Резникова, опубликованном на сайте Минобороны.

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"Все мероприятия в зоне проведения операции объединенных сил носят исключительно оборонительный характер. Украина четко придерживается своих обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта", – заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, российские оккупанты и боевики на Донбассе активно распространяют ложную информацию и перешли к открытому запугиванию жителей ОРДЛО.

Резников заявил, что террористы обстреливают украинские детсады и жилые дома мирных граждан и одновременно распространяют ложь о якобы подготовке наступления ВСУ на временно оккупированные территории.

"Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам", – подчеркнул Резников.

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Наталия Медведева

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