РосСМИ сообщают о мощном взрыве в центре оккупированного Донецка
Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. В частности, об этом передает корреспондент пропагандистского агентства РИА Новости с места событий. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также в Донецке находится корреспондент российского издания Лента.ру. Он тоже сообщает о взрыве. По его данным, близлежащие здания не повреждены. Информации о пострадавших пока нет.
По данным РИА Новости, у дома "правительства" террористической организации ДНР взорван автомобиль. О пострадавших не сообщается. Пропагандисты публикуют фото и видео с места событий.
"Начальник народной милиции ДНР" Денис Синенков сообщил агентству Интерфакс, что в Донецке взорвался его автомобиль, сам он не пострадал.
Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
Там отмечают, что Киев неоднократно отрицал желание атаковать
"Учитывая ситуацию, в Донецке повышены меры безопасности – поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск", – сказано в сообщении.
Именно оккупационные войска заинтересованы в раздувании конфликта. Украина в течение длительного времени говорит, что мы видим разрешение конфликта только политическим путем, отметили в Центре.
Там также обратили внимание, что одним из первых на месте происшествия оказался российский пропагандист Пегов, известный своими информационными провокациями.
Пресс-секретарь ГУР Минобороны не смог прокомментировать LIGA.net эту информацию. От комментариев отказались также в штабе ООС.
- Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.
- Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.
- Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
Читайте также: Геращенко об "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса: Готовятся масштабные провокации
Комментарии