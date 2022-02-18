РосСМИ сообщают о мощном взрыве в центре оккупированного Донецка

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. В частности, об этом передает корреспондент пропагандистского агентства РИА Новости с места событий. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

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Также в Донецке находится корреспондент российского издания Лента.ру. Он тоже сообщает о взрыве. По его данным, близлежащие здания не повреждены. Информации о пострадавших пока нет.

По данным РИА Новости, у дома "правительства" террористической организации ДНР взорван автомобиль. О пострадавших не сообщается. Пропагандисты публикуют фото и видео с места событий.

"Начальник народной милиции ДНР" Денис Синенков сообщил агентству Интерфакс, что в Донецке взорвался его автомобиль, сам он не пострадал.

Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

Там отмечают, что Киев неоднократно отрицал желание атаковать

"Учитывая ситуацию, в Донецке повышены меры безопасности – поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск", – сказано в сообщении.

Именно оккупационные войска заинтересованы в раздувании конфликта. Украина в течение длительного времени говорит, что мы видим разрешение конфликта только политическим путем, отметили в Центре.

Там также обратили внимание, что одним из первых на месте происшествия оказался российский пропагандист Пегов, известный своими информационными провокациями.

Пресс-секретарь ГУР Минобороны не смог прокомментировать LIGA.net эту информацию. От комментариев отказались также в штабе ООС.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

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Вадим Ребрина

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