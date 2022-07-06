Кулеба скоординировал с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и других стран-партнеров. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
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Он отметил, что разговор с Блинкеном прошел в преддверии министерской встречи G20, на которой в центр внимания будут поставлены российская агрессия и предотвращение распространения Россией лжи.
"Благодарен за военную помощь США. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и других партнеров", – написал Кулеба.
Также он сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину", – рассказал Кулеба.
Также были согласованы дальнейшие шаги по разблокированию украинского экспорта продуктов питания.
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