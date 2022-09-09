Китай повторил за РФ – оружие Запада для ВСУ "сделает только хуже". Цитаты из Совбеза ООН

Постоянный представитель Китая в ООН Гэн Шуан поддержал Россию и ее сербского "эксперта" в том, что поставки Западом вооружений Украине, которая ведет освободительную войну против российского полномасштабного вторжения, "сделают только хуже". Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, созванном РФ в пропагандистских целях.

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Китайский посол выразил обеспокоенность, что на поле боя поступает все больше вооружений, а это, считают в Пекине, "создает перспективу затяжного конфликта".

Шуан подтвердил позицию КНР, по которой поставки оружия якобы не принесут мира, а "подливание масла в огонь только усугубит проблему". Китайский постпред заявил, не приведя никаких доказательств, что "большое количество техники, попадающей не в те руки", вызовет "бесконечные проблемы и создаст угрозу безопасности в Украине и в более широком регионе".

Далее он провел параллели между Украиной и Афганистаном/Сомали в плане поставок оружия – то, что делает время от времени пропаганда Кремля.

Представители США, Великобритании, Ирландии и Франции в Совбезе заявили, что Украина имеет полное право защищаться от агрессии – и их страны поддержат ее в этом до победы.

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Эдвиг Миссамбо (Габон) сказал, что война – это то, что "человечеству не нужно", и добавил – "пришло время заставить замолчать пушки в Украине". Он согласился с инициаторами заседания, что "больше оружия приводит к большему количеству смертей, разрушений и страданий".

Ферит Ходжа (Албания) заявил кремлевкским пропагандистам, что на войне в Украине нет никаких "противоборствующих сторон", а "есть агрессор и страна, правомерно защищающаяся".

Ручира Камбой (Индия) отметила, что Дели недавно отправил 12 партию помощи в Украину, "сохраняя свои национальные ценности, которые воспринимают мир как одну семью".

Лана Заки Нуссейбе (ОАЭ) констатировала, что "происходящее в Украине – это результат войны". Она заявила, что "крайне важно, чтобы получатели оружия отчитывались, чтобы это оружие непреднамеренно не попало в руки террористов".

Роналдо Коста Филью (Бразилия) посетовал, что впадает в уныние, так как война идет более полугода, и, несмотря на постоянные обсуждения на Совбезе, "нам не удалось добиться прекращения боевых действий". Он считает, что "нет альтернативы переговорам о прекращении огня как первому шагу на пути к разрешению кризиса".

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Кейт Моран (Ирландия) заявила, что РФ пора прекратить использовать Совбез как платформу для распространения фейков "и перестать изображать из себя жертву своей же агрессии перед лицом гнусных обвинений, совершенных ею против Украины".

Николя де Ривьер (Франция) заверил, что военная, гуманитарная, экономическая и политическая помощь Украине "будет продолжаться до тех пор, пока продолжается российская вооруженная агрессия".

Барбара Вудвард (Британия) сказала, что Украина борется не только за свое существование, "но и в защиту принципов самого Устава ООН" – "и добивается успеха".

Ричард Миллс (США) обратился к послу РФ со словами "мы не прекратим нашу поддержку Украины только потому, что Россия разочарована тем, что ее попытка смены власти в Украине не пошла по плану". Он также призвал членов Совбеза подумать, что бы они делали на месте Украины, задав вопрос: "Как бы вы отреагировали, если бы на вас напал более крупный сосед? Что бы вы попросили у международного сообщества?"

9 сентября главком ВСУ Залужный так сказал о контрнаступлении ВСУ: "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед".

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Євген Пилипенко

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