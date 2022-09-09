UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия протянула на Совбез ООН сербскую поклонницу российских нацистов – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 12:28
Россия протянула на Совбез ООН сербскую поклонницу российских нацистов – фото - Фото
Скриншот

Страна-оккупант Россия привела на созванное ею же заседание Совета безопасности ООН по теме поставок западного оружия Украине гражданку Сербии Драгану Трифкович, которую там представили "директором белградского Центра геостратегических исследований". Она повторила в речи пропаганду и фейки РФ, а постпред Украины Сергей Кислица призвал затем проверить ее на связь как минимум с российской террористической организацией ЛНР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соцсетях и выступлениях Трифкович активно поддерживает войну России на уничтожение Украины и ее народа, одобряя российский нарратив об "украинских нацистах".

Союзница оккупантов, называя Украину "бывшей УССР", заявила, что "важно учитывать аргументы обеих противоборствующих сторон", что западное оружие "убивает гражданское население", что оно "оказывается в третьих странах, часто в руках террористов, часть уже переправлена в Боснию и Герцеговину, и в Косово".

Трифкович, которая читает "лекции по геополитике" в Академии при президенте РФ, повторила фейк Кремля о том, что по зданию в СИЗО в Оленовке, где Россия убила десятки украинских военнопленных, ударили ВСУ "из западного вооружения", и заявляла, что "украинская сторона хочет добиться как можно большего числа жертв среди гражданских".

Читайте также: Россиянам "будет больно". Три вывода из контрнаступления Сил обороны Украины от Подоляка

После заседания Совбеза украинский дипломат выложил фото, где Трифкович находится на временно оккупированной территории в Луганской области с террористами, включая российского неонациста-садиста Алексея Мильчакова, одобряя их и происходящее.

Нажмите выше, чтобы увеличить

Нажмите выше, чтобы увеличить

Кислица напомнил, что Россия постоянно использует площадку ООН, чтобы нести пропаганду, и привлекает для этого своих марионеток.

Читайте также: "Здесь это не лечат". Кислица предложил отвезти россиян с заседания Совбеза ООН в больницу

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица ООН война сербия пропаганда совбез оон лобби кремля ось зла Драгана Трифкович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 