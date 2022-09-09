Россия протянула на Совбез ООН сербскую поклонницу российских нацистов – фото

Страна-оккупант Россия привела на созванное ею же заседание Совета безопасности ООН по теме поставок западного оружия Украине гражданку Сербии Драгану Трифкович, которую там представили "директором белградского Центра геостратегических исследований". Она повторила в речи пропаганду и фейки РФ, а постпред Украины Сергей Кислица призвал затем проверить ее на связь как минимум с российской террористической организацией ЛНР.

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В соцсетях и выступлениях Трифкович активно поддерживает войну России на уничтожение Украины и ее народа, одобряя российский нарратив об "украинских нацистах".

Союзница оккупантов, называя Украину "бывшей УССР", заявила, что "важно учитывать аргументы обеих противоборствующих сторон", что западное оружие "убивает гражданское население", что оно "оказывается в третьих странах, часто в руках террористов, часть уже переправлена в Боснию и Герцеговину, и в Косово".

Трифкович, которая читает "лекции по геополитике" в Академии при президенте РФ, повторила фейк Кремля о том, что по зданию в СИЗО в Оленовке, где Россия убила десятки украинских военнопленных, ударили ВСУ "из западного вооружения", и заявляла, что "украинская сторона хочет добиться как можно большего числа жертв среди гражданских".

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После заседания Совбеза украинский дипломат выложил фото, где Трифкович находится на временно оккупированной территории в Луганской области с террористами, включая российского неонациста-садиста Алексея Мильчакова, одобряя их и происходящее.

Кислица напомнил, что Россия постоянно использует площадку ООН, чтобы нести пропаганду, и привлекает для этого своих марионеток.

По мнению постпреда Украины, российский диктатор Путин еще может спасти своих солдат, отдав приказ о выводе войск РФ из Украины.

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Євген Пилипенко

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