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Россиянам "будет больно". Три вывода из контрнаступления Сил обороны Украины от Подоляка

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 11:11
Россиянам
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три вывода, которые можно сделать из недавних операций Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных российскими войсками украинских территорий. Их он изложил в Twitter.

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По его словам, эффективное украинское контрнаступление говорит мировому сообществу о том, что:

1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории.

Подоляк подчеркнул – никакого "замораживания конфликта", как того может хотеть Кремль или некоторые другие мировые лидеры, "не будет".

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2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие.

3. Российским войскам пора убираться.

"Будет больно", – анонсировал советник главы ОП для тех россиян, которые не уберутся из Украины самостоятельно.

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Євген Пилипенко
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