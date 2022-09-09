Россиянам "будет больно". Три вывода из контрнаступления Сил обороны Украины от Подоляка
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три вывода, которые можно сделать из недавних операций Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных российскими войсками украинских территорий. Их он изложил в Twitter.
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По его словам, эффективное украинское контрнаступление говорит мировому сообществу о том, что:
1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории.
Подоляк подчеркнул – никакого "замораживания конфликта", как того может хотеть Кремль или некоторые другие мировые лидеры, "не будет".
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2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие.
3. Российским войскам пора убираться.
"Будет больно", – анонсировал советник главы ОП для тех россиян, которые не уберутся из Украины самостоятельно.
- Директор ЦРУ Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Генерал армии США Милли считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели РФ потерпели стратегическое поражение.
- Президент Зеленский заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий. Это десятки населенных пунктов.
- Министр обороны Польши Блащак о контрнаступлении ВСУ – "Украина продвигается, но это долгий процесс".
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