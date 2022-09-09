UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Польши о контрнаступлении ВСУ: Украина продвигается, но это долгий процесс

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 10:36
Министр обороны Польши о контрнаступлении ВСУ: Украина продвигается, но это долгий процесс - Фото
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на его слова после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщает WNP.pl.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Силы обороны Украины перешли в контрнаступление, продвигаются вперед и отвоевывают обратно оккупированную Россией территорию.

Одновременно Блащак отметил, что такие операции являются "долгим процессом, который требует поддержки со стороны свободного мира". 

В Рамштайне министр также передал предложение оборонной промышленности Польши странам Западной Европы закупать самоходные артиллерийские установки Krab для передачи Украине.

Читайте также: Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак война польша контрнаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 