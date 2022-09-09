Министр обороны Польши о контрнаступлении ВСУ: Украина продвигается, но это долгий процесс

Министр обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на его слова после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщает WNP.pl.

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По его словам, Силы обороны Украины перешли в контрнаступление, продвигаются вперед и отвоевывают обратно оккупированную Россией территорию.

Одновременно Блащак отметил, что такие операции являются "долгим процессом, который требует поддержки со стороны свободного мира".

В Рамштайне министр также передал предложение оборонной промышленности Польши странам Западной Европы закупать самоходные артиллерийские установки Krab для передачи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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