Польша предложила Западной Европе заказывать САУ Krab для Украины
Оборонная промышленность Польши предлагает странам Западной Европы закупать самоходные артиллерийские установки Krab для передачи Украине. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает WNP.pl.
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По его словам, на пятой встрече в формате "Рамштайн" была эффективно скоординирована военная поддержка Украины. Он отметил, что встреча министров обороны стран-союзников Украины была посвящена ситуации в оружейной отрасли.
"Со своей стороны я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно когда речь идет о гаубицах Krab. Это предложение адресовано странам, особенно в Западной Европе, которые, заказывая их для Украины, могут хорошо вложить свои деньги" — сказал Блащак.
Министр подчеркнул, что Польша располагает возможностями для увеличения производственного потенциала.
- Первые 18 Krab Польша передала в мае Украине бесплатно как военную помощь.
- 7 июля Польша подписала контракт на $630 млн, которым предусмотрена продажа Украине дальнобойных самоходных артиллерийских установок Krab.
- По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается поставка 54 САУ Krab.
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