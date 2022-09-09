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Польша предложила Западной Европе заказывать САУ Krab для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 10:21
Польша предложила Западной Европе заказывать САУ Krab для Украины - Фото
САУ Krab (Фото: Combat Camera Poland)

Оборонная промышленность Польши предлагает странам Западной Европы закупать самоходные артиллерийские установки Krab для передачи Украине. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает WNP.pl.

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По его словам, на пятой встрече в формате "Рамштайн" была эффективно скоординирована военная поддержка Украины. Он отметил, что встреча министров обороны стран-союзников Украины была посвящена ситуации в оружейной отрасли.

"Со своей стороны я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно когда речь идет о гаубицах Krab. Это предложение адресовано странам, особенно в Западной Европе, которые, заказывая их для Украины, могут хорошо вложить свои деньги" — сказал Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша располагает возможностями для увеличения производственного потенциала. 

СПРАВКА. AHS Krab — польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. Эти гаубицы имеют "натовский" 155-мм калибр и способны бить на 30-40 км. 

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Дмитро Гриниченко
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Украина война польша Европа военная помощь
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