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Шольц: Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 13:55
Шольц: Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай - Фото
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: Hua Chunying/Twitter)

Азиатско-Тихоокеанский регион – шире Китая, и Германия хочет диверсифицировать свои торговые отношения в регионе. Об этом написал в Twitter немецкий канцлер Олаф Шольц.

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"Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай. Нынешняя геополитическая среда требует большей устойчивости и укрепления технологического суверенитета", – написал он.

Шольц добавил, что Германия хочет диверсифицировать торговые отношения и укрепить экономические связи с регионом.

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Марко Сировой
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Китай Азия олаф шольц
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