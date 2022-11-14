Шольц: Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай
14.11.2022, 13:55
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: Hua Chunying/Twitter)
Азиатско-Тихоокеанский регион – шире Китая, и Германия хочет диверсифицировать свои торговые отношения в регионе. Об этом написал в Twitter немецкий канцлер Олаф Шольц.
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"Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай. Нынешняя геополитическая среда требует большей устойчивости и укрепления технологического суверенитета", – написал он.
Шольц добавил, что Германия хочет диверсифицировать торговые отношения и укрепить экономические связи с регионом.
- В начале ноября Шольц встречался в Китае с лидером КНР Си Цзиньпином и попросил Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине.
- По данным Euractiv, дипломаты из ЕС получили разнарядку относиться к Китаю как к конкуренту.
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