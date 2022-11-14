Шольц: Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай

Азиатско-Тихоокеанский регион – шире Китая, и Германия хочет диверсифицировать свои торговые отношения в регионе. Об этом написал в Twitter немецкий канцлер Олаф Шольц.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай. Нынешняя геополитическая среда требует большей устойчивости и укрепления технологического суверенитета", – написал он.

Шольц добавил, что Германия хочет диверсифицировать торговые отношения и укрепить экономические связи с регионом.

В начале ноября Шольц встречался в Китае с лидером КНР Си Цзиньпином и попросил Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине.

По данным Euractiv, дипломаты из ЕС получили разнарядку относиться к Китаю как к конкуренту.

Читайте также: Китай мешал включению формулировки с осуждением агрессии РФ в коммюнике G20 – FT

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.