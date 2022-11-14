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Китай мешал включению формулировки с осуждением агрессии РФ в коммюнике G20 – FT

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14.11.2022, 13:17
Китай мешал включению формулировки с осуждением агрессии РФ в коммюнике G20 – FT - Фото
Си Цзиньпин с супругой (фото - ЕРА)

Китай препятстсвовал включению формулировку с осуждением войны России против Украины в коммюнике саммита G20. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

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"Согласия по формулировке, осуждающей войну России в Украине, не будет", – сказал высокопоставленный немецкий чиновник.

По данным FT, на закрытых заседаниях по подготовке коммюнике Китай поддерживал Россию и препятствовал попыткам западных официальных лиц включить формулировку с осуждением войны.

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Источники говорят, что наиболее вероятно после саммита будет широкое, но неконкретное заявление, что сейчас "не время для войны". Еще один вариант – совместное заявление 18 или 19 стран. Формулировка с осуждением ядерной эскалации согласие найдет, добавили источники FT.

Также индонезийские чиновники все еще пытаются убедить сделать традиционное общее фото западных коллег, которые противятся сниматься рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Марко Сировой
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коммюнике Китай война G20 саммит
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