Китай мешал включению формулировки с осуждением агрессии РФ в коммюнике G20 – FT

Китай препятстсвовал включению формулировку с осуждением войны России против Украины в коммюнике саммита G20. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Согласия по формулировке, осуждающей войну России в Украине, не будет", – сказал высокопоставленный немецкий чиновник.

По данным FT, на закрытых заседаниях по подготовке коммюнике Китай поддерживал Россию и препятствовал попыткам западных официальных лиц включить формулировку с осуждением войны.

Читайте также: Встреча и рукопожатие Байдена и Си Цзиньпина: оба говорили о "мире во всем мире" – видео

Источники говорят, что наиболее вероятно после саммита будет широкое, но неконкретное заявление, что сейчас "не время для войны". Еще один вариант – совместное заявление 18 или 19 стран. Формулировка с осуждением ядерной эскалации согласие найдет, добавили источники FT.

Также индонезийские чиновники все еще пытаются убедить сделать традиционное общее фото западных коллег, которые противятся сниматься рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Саммит G20 пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Российский диктатор Путин на него не поедет, РФ представит Лавров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не встретится с Лавровым на полях саммита. Россия должна быть изолирована, считают в Госдепе.

Президент Зеленский будет участвовать в саммите в формате онлайн.

Читайте также: Сунак собирается "бросить вызов" Путину на саммите G20: Война вызвала опустошение в мире

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.