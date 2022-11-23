Шольц: Энергетическая независимость Германии от России полностью гарантирована
Несмотря на кризис, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину, энергетическая безопасность Германии на зимний период полностью гарантирована. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает CNN.
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Шольц заявил, что энергетическая безопасность Германии на зиму "гарантирована", так как правительство Германии пошло на принятие решительных мер, а "домохозяйства и компании по всей стране экономят энергию".
Канцлер подчеркнул, что "бездействие могло бы обойтись очень дорого", и правительство ФРГ "занималось устранением недостатков энергетической и торговой политики, которые привели Германию к односторонней зависимости от России и Китая".
Шольц также отметил, что вместе с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном ставит целью сделать Европу геополитически гораздо более эффективной, чем прежде.
- В 2021 году Германия импортировала 50,7 млрд кубометров газа из России при общем импорте 142 млрд куб. м.
- С конца августа 2022 года поставки газа из России в Германию прекратились. Сначала Россия заявила, что якобы вышли из строя все газовые турбины Северного потока, а в конце сентября этот маршрут был уничтожен в результате подводного взрыва.
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