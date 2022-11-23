UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Энергетическая независимость Германии от России полностью гарантирована

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 20:43
Шольц: Энергетическая независимость Германии от России полностью гарантирована - Фото
Олаф Шольц (фото - EPA)

Несмотря на кризис, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину, энергетическая безопасность Германии на зимний период полностью гарантирована. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает CNN

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шольц заявил, что энергетическая безопасность Германии на зиму "гарантирована", так как правительство Германии пошло на принятие решительных мер, а "домохозяйства и компании по всей стране экономят энергию".

Канцлер подчеркнул, что "бездействие могло бы обойтись очень дорого", и правительство ФРГ "занималось устранением недостатков энергетической и торговой политики, которые привели Германию к односторонней зависимости от России и Китая".

Шольц также отметил, что вместе с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном ставит целью сделать Европу геополитически гораздо более эффективной, чем прежде.

Читайте также: Шольц: Путин хотел шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
олаф шольц Германия энергетический кризис газовая зависимость олаф шольц энергетический кризис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 