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Шольц считает, что Россия перестала угрожать ядерным ударом

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 08:24
Шольц считает, что Россия перестала угрожать ядерным ударом - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц считает, что опасность ядерного удара России по Украине уменьшилась, потому что оккупанты снизили градус соответствующих угроз якобы из-за предупреждений международного сообщества. Об этом с его слов пишет Handelsblatt.

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"Россия прекратила угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество провело [для нее] красную черту", – сказал он газетам Funke media group и французской газете Ouest Francе.

По его мнению, это результат того, что "во время моего визита в Пекин мы с председателем КНР Си совместно заявили, что ядерное оружие не должно применяться, и вскоре после этого государства G20 подтвердили эту позицию".

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли тем самым предотвращена опасность ядерной эскалации, Шольц уклончиво ответил, что "сейчас мы выступаем против нее".

Шольц также вновь призвал Россию "немедленно" прекратить войну и вывести войска из Украины.

Читайте также: Зеленский ждет от Шольца "исторического решения" о передаче ПВО Patriot Украине 

Євген Пилипенко
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Китай Германия война ядерное оружие угроза сдерживание олаф шольц
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