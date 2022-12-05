Шольц заявил об эпохальном тектоническим сдвиге и появлении нового многополярного мира

В мире произошел эпохальный тектонический сдвиг, он стал многополярным. Об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мир столкнулся с Zeitenwende: эпохальным тектоническим сдвигом. Агрессивная война России против Украины положила конец целой эпохе", – написал Шольц.

По его словам, появились или возродились новые державы, в том числе экономически сильный и политически напористый Китай.

"В этом новом многополярном мире разные страны и модели правления борются за власть и влияние", – заявил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Zeitenwende выходит за рамки войны в Украине и шире вопросов европейской безопасности.

"Центральный вопрос заключается в следующем: как мы, как европейцы и как Европейский Союз, можем оставаться независимыми игроками во все более многополярном мире?", – написал Шольц.

Он уверен, что Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок, не поддаваясь фаталистическому мнению о том, что мир обречен снова разделиться на конкурирующие блоки.

Шольц отметил, что на Германии лежит особая ответственность за борьбу с силами фашизма, авторитаризма и империализма.

"В то же время наш опыт раскола пополам в ходе идеологического и геополитического противостояния дает нам особое понимание рисков новой холодной войны", – заявил канцлер ФРГ.

3 декабря Владимир Зеленский раскритиковал решение Евросоюза и G7 о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, так как эти ограничения принесут России около $100 млрд прибыли за год.

Читайте также: Испугались реакции Путина. Почему ограничение цен на нефть РФ не остановит войну в Украине

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.