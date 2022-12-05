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Шольц заявил об эпохальном тектоническим сдвиге и появлении нового многополярного мира

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 11:34
Шольц заявил об эпохальном тектоническим сдвиге и появлении нового многополярного мира - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

В мире произошел эпохальный тектонический сдвиг, он стал многополярным. Об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs.

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"Мир столкнулся с Zeitenwende: эпохальным тектоническим сдвигом. Агрессивная война России против Украины положила конец целой эпохе", – написал Шольц.

По его словам, появились или возродились новые державы, в том числе экономически сильный и политически напористый Китай.

"В этом новом многополярном мире разные страны и модели правления борются за власть и влияние", – заявил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Zeitenwende выходит за рамки войны в Украине и шире вопросов европейской безопасности.

"Центральный вопрос заключается в следующем: как мы, как европейцы и как Европейский Союз, можем оставаться независимыми игроками во все более многополярном мире?", – написал Шольц.

Он уверен, что Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок, не поддаваясь фаталистическому мнению о том, что мир обречен снова разделиться на конкурирующие блоки.

Шольц отметил, что на Германии лежит особая ответственность за борьбу с силами фашизма, авторитаризма и империализма.

"В то же время наш опыт раскола пополам в ходе идеологического и геополитического противостояния дает нам особое понимание рисков новой холодной войны", – заявил канцлер ФРГ.

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Наталія Медведєва
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Германия война олаф шольц
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