Зеленский раскритиковал потолок цен на нефть: Слабая позиция, РФ получит $100 млрд за год

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение Евросоюза и G7 о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, так как эти ограничения принесут России около $100 млрд прибыли за год. Об этом он сказал в видеообращении 3 декабря.

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Он заявил, что дискуссия об ограничении экспортной цены на российскую нефть закончилась "к сожалению, без серьезных решений".

"Потому что не назовешь серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна для бюджета государства-террориста", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия нанесла уже колоссальные убытки всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, а мир "никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение".

"Это слабая позиция. И лишь вопрос времени – все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", – заявил Зеленский.

По словам президента, "логика очевидна" – если ограничение цен на российскую нефть будет $60 вместо $30, о чем в частности говорили в Польше и странах Балтии, то российский бюджет получит около $100 млрд за год.

"Эти деньги пойдут не только на войну и на дальнейшее спонсорство Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений", – добавил президент.

1 декабря страны Европейского Союза предварительно договорились установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Сегодня Совет ЕС утвердил это решение.

Также сегодня страны G7 и Австралия вслед за ЕС установили порог цен на российскую нефть на том же уровне.

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Оксана Житнюк

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