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Германия намерена стать гарантом европейской безопасности – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 11:02
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Скриншот видео)

Германия заявила о намерении стать гарантом европейской безопасности в связи с глобальными переменами, к которым привела полномасштабная война России против Украины. Об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs.

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"Мир столкнулся с Zeitenwende: эпохальным тектоническим сдвигом. Агрессивная война России против Украины положила конец целой эпохе", – считает Шольц.

По словам канцлера ФРГ, появились или возродились новые державы, в том числе экономически сильный и политически напористый Китай, в "новом многополярном мире" разные страны и модели правления борются за власть и влияние.

Шольц заявил, что Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. 

"Немцы намерены стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского Союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем", – заявил канцлер ФРГ.

Он добавил, что это единственный способ для Германии успешно преодолеть геополитические разломы нашего времени.

"История моей страны возлагает на нее особую ответственность за борьбу с силами фашизма, авторитаризма и империализма. В то же время наш опыт раскола на две части в ходе идеологического и геополитического противостояния дает нам особое понимание рисков новой холодной войны", – написал Шольц.

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Наталія Медведєва
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олаф шольц Германия война
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