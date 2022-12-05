Германия намерена стать гарантом европейской безопасности – Шольц
Германия заявила о намерении стать гарантом европейской безопасности в связи с глобальными переменами, к которым привела полномасштабная война России против Украины. Об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs.
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"Мир столкнулся с Zeitenwende: эпохальным тектоническим сдвигом. Агрессивная война России против Украины положила конец целой эпохе", – считает Шольц.
По словам канцлера ФРГ, появились или возродились новые державы, в том числе экономически сильный и политически напористый Китай, в "новом многополярном мире" разные страны и модели правления борются за власть и влияние.
Шольц заявил, что Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН.
"Немцы намерены стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского Союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем", – заявил канцлер ФРГ.
Он добавил, что это единственный способ для Германии успешно преодолеть геополитические разломы нашего времени.
"История моей страны возлагает на нее особую ответственность за борьбу с силами фашизма, авторитаризма и империализма. В то же время наш опыт раскола на две части в ходе идеологического и геополитического противостояния дает нам особое понимание рисков новой холодной войны", – написал Шольц.
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