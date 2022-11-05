Шольц хочет "четкого заявления" от России, что она не применит ядерное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение ядерного оружия Россией является линией, которую нельзя переходить, и глава КНР Си Цзиньпин придерживается такой же позиции. Канцлер призвал РФ "четко заявить", что она не применит ядерное оружие в войне против Украины. Об этом он сказал на съезде немецкой Социал-демократической партии в Берлине, передает Tagesschau.
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"Недопустимо, неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет черта, которую нельзя переходить", – заявил канцлер Германии.
Шольц отметил, что во время его визита в Китай Си Цзиньпин тоже заявил, что ядерное оружие не должно применяться.
"Одно только это стоило всей поездки", – сказал Шольц, отвечая на критику в свой адрес из-за поездки в Пекин.
- Накануне визита в КНР Шольц заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины, и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо соблюдать принципы ООН.
- Во время визита в Пекин Шольц сказал главе КНР Си Цзиньпину о том, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка".
- На встрече с премьер-министром КНР Ли Кэцяном Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине.
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