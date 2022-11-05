Шольц хочет "четкого заявления" от России, что она не применит ядерное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение ядерного оружия Россией является линией, которую нельзя переходить, и глава КНР Си Цзиньпин придерживается такой же позиции. Канцлер призвал РФ "четко заявить", что она не применит ядерное оружие в войне против Украины. Об этом он сказал на съезде немецкой Социал-демократической партии в Берлине, передает Tagesschau.

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"Недопустимо, неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет черта, которую нельзя переходить", – заявил канцлер Германии.

Шольц отметил, что во время его визита в Китай Си Цзиньпин тоже заявил, что ядерное оружие не должно применяться.

"Одно только это стоило всей поездки", – сказал Шольц, отвечая на критику в свой адрес из-за поездки в Пекин.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Оксана Житнюк

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