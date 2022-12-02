Шольц позвонил Путину, заверил, что продолжит помогать Украине и призвал вывести войска

Сегодня, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор длился час, канцлер призвал диктатора вывести войска из Украины. Об этом сообщает канцелярия Шольца.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, разговор Шольца и Путина был посвящен агрессивной войне России против Украины и ее последствиям.

В частности, канцлер ФРГ осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от агрессии России.

Канцлер Германии призвал диктатора России к скорейшему достижению дипломатического решения войны, включая вывод российских войск.

Шольц и Путин также говорили о продовольственной ситуации в мире, особенно напряженной из-за российской агрессивной войны, подчеркнули важность недавно обновленного зернового соглашения.

Канцлер ФРГ и диктатор России договорились поддерживать контакт, заявили у Шольца.

Ранее сегодня сообщалось, что правительство Германии передаст семь зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года — это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности.

Читайте также: Европа может вернуться к "мирному порядку", если Россия откажется от агрессии – Шольц

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.