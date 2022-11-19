Шольц обратился к Путину: Прекратите эту войну, выведите свои войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины. Об этом он сказал на партийной конференции СДПГ, сообщает Spiegel.

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"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", – заявил Шольц, добавив, что ни одна страна не является соседским задним двором.

"Никто не имеет права присваивать чужую территорию", – подчеркнул Шольц.

Ранее Шольц поговорил на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии с министром иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым и на пресс-конференции затем заявил, что положительно оценивает наличие диалога с властями РФ.

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Вадим Ребрина

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