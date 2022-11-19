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Шольц обратился к Путину: Прекратите эту войну, выведите свои войска из Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 18:37
Шольц обратился к Путину: Прекратите эту войну, выведите свои войска из Украины - Фото
Олаф Шольц (фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины. Об этом он сказал на партийной конференции СДПГ, сообщает Spiegel.

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"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", – заявил Шольц, добавив, что ни одна страна не является соседским задним двором.

"Никто не имеет права присваивать чужую территорию", – подчеркнул Шольц.

  • Ранее Шольц поговорил на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии с министром иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым и на пресс-конференции затем заявил, что положительно оценивает наличие диалога с властями РФ.

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Вадим Ребрина
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