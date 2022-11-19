Шольц обратился к Путину: Прекратите эту войну, выведите свои войска из Украины
19.11.2022, 18:37
Олаф Шольц (фото: EPA)
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины. Об этом он сказал на партийной конференции СДПГ, сообщает Spiegel.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", – заявил Шольц, добавив, что ни одна страна не является соседским задним двором.
"Никто не имеет права присваивать чужую территорию", – подчеркнул Шольц.
- Ранее Шольц поговорил на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии с министром иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым и на пресс-конференции затем заявил, что положительно оценивает наличие диалога с властями РФ.
Читайте также: Шольц: Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии