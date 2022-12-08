Шольц согласен с Макроном и готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе
Канцлер Германии Олаф Шольц согласен с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о необходимости разговаривать с Кремлем о послевоенных гарантиях безопасности на континенте. Об этом он заявил в общении с газетами Funke media group и Ouest Francе, пишет Handelsblatt.
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"Правильно, тогда [после окончания войны] возникает вопрос, как мы сможем обеспечить безопасность Европы", – ответил он на соответствующий вопрос.
Канцлер уточнил, что в Берлине, "конечно, готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе", добавив, что союзники "уже предлагали это до войны, и в этой позиции ничего не изменилось".
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Чтобы сохранить в дальнейшем мир в Европе, Германия согласна терпеть экономические трудности и необходимость тратить больше на Бундесвер, отметил Шольц.
"Потому что нет гарантий, что Россия не нападет на другие страны", – объяснил канцлер.
- 3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло", и добавил, что "лучшей гарантией будет исчезновение России в нынешних границах".
- 7 декабря премьер Эстонии Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".
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