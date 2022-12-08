Шольц согласен с Макроном и готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц согласен с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о необходимости разговаривать с Кремлем о послевоенных гарантиях безопасности на континенте. Об этом он заявил в общении с газетами Funke media group и Ouest Francе, пишет Handelsblatt.

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"Правильно, тогда [после окончания войны] возникает вопрос, как мы сможем обеспечить безопасность Европы", – ответил он на соответствующий вопрос.

Канцлер уточнил, что в Берлине, "конечно, готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе", добавив, что союзники "уже предлагали это до войны, и в этой позиции ничего не изменилось".

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Чтобы сохранить в дальнейшем мир в Европе, Германия согласна терпеть экономические трудности и необходимость тратить больше на Бундесвер, отметил Шольц.

"Потому что нет гарантий, что Россия не нападет на другие страны", – объяснил канцлер.

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Євген Пилипенко

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