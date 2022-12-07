Каллас о "гарантиях для России" от Макрона: Я бы ничего не предлагала, нечего о ней печься

Сейчас не время беспокоиться о "гарантиях безопасности для России", о чем предлагает подумать французский президент Эмманюэль Макрон на случай, если Кремль всерьез пойдет на переговоры об окончании его войны против Украины, потому что агрессия должна наказываться, а не поощряться. Это заявила в комментарии для Euronews премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Она сказала, что послание для России и остальных потенциальных агрессоров, которое ЕС и союзники "должны сделать громко и четко", должно заключаться в том, что агрессия не может окупиться.

"Если вы нападаете на суверенную страну, вы не получаете больше территории или ресурсов, но [получаете] наказание", – такими должны быть "гарантии для РФ", считает Каллас.

Она добавила, что "империалистические мечты" Кремля не оправдаются, и союзники должны сделать все, чтобы обеспечить поражение России в Украине.

"Поэтому я бы ничего не предлагала России. Я бы не пеклась о России в это время. Я бы лучше заботилась о выживании Украины", — подчеркнула эстонский премьер.

3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".

Євген Пилипенко

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