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Каллас о "гарантиях для России" от Макрона: Я бы ничего не предлагала, нечего о ней печься

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 12:35
Каллас о
Кая Каллас (фото - Twitter политика)

Сейчас не время беспокоиться о "гарантиях безопасности для России", о чем предлагает подумать французский президент Эмманюэль Макрон на случай, если Кремль всерьез пойдет на переговоры об окончании его войны против Украины, потому что агрессия должна наказываться, а не поощряться. Это заявила в комментарии для Euronews премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Она сказала, что послание для России и остальных потенциальных агрессоров, которое ЕС и союзники "должны сделать громко и четко", должно заключаться в том, что агрессия не может окупиться.

"Если вы нападаете на суверенную страну, вы не получаете больше территории или ресурсов, но [получаете] наказание", – такими должны быть "гарантии для РФ", считает Каллас.

Она добавила, что "империалистические мечты" Кремля не оправдаются, и союзники должны сделать все, чтобы обеспечить поражение России в Украине.

"Поэтому я бы ничего не предлагала России. Я бы не пеклась о России в это время. Я бы лучше заботилась о выживании Украины", — подчеркнула эстонский премьер.

  • 3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
  • Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".
Євген Пилипенко
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война поддержка эмманюэль макрон эстония союзники умиротворение Кая Каллас гарантии безопасности
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