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"Мощный сигнал Путину". Офис президента показал черновик гарантий безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:05
Фото: пресс-служба Офиса президента

Офис президента показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского. Презентуют черновой документ глава ОП Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Основное в тексте документа, подразумевающего создание Киевского договора безопасности, совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты: Украина должна обладать такой военной мощью, чтобы отбить у России любое желание повторить вторжение.

Предложено, чтобы основная группа союзников взяла четкие обязательства по поддержке ВСУ, а более широкая группа предоставила невоенные гарантии, построенные вокруг санкций.

Предложенные рекомендации предусматривают следующее:

→ Самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого нужны ресурсы на содержание мощной армии, способной противостоять армии и другим военизированным формированиям РФ;

→ многолетние стабильные инвестиции в ОПК Украины, масштабную передачу оружия и разведподдержку союзников, интенсивные тренировки и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО;

→ гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности";

→ договор объединит основную группу стран-союзников и Украину; эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы;

→ пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, структура договора предусматривает полноценные санкции против агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.;

→ гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО и ЕС. Приобретя членство в Альянсе, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне. Гарантии, очерченные сегодня, никак не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение Украины возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах.

По словам Фога Расмуссена, принятие этих рекомендаций "даст мощный сигнал Владимиру Путину, продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна".

Экс-генсек НАТО подчеркнул: если не принять такие гарантии, "это будет означать обострение кризиса на европейской земле".

Над рекомендациями работала экспертная группа со всего демократического мира, в том числе бывшие премьеры, министры, другие чиновники, а также ученые.

Новость дополняется...

  • В марте 2022 года после переговоров с РФ в Стамбуле украинская делегация говорила, что среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, являющиеся постоянными членами СБ ООН (Британия, КНР, США, Франция и РФ), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.
  • Позже президент Зеленский заявил, что РФ не будет среди гарантов безопасности Украины.
Євген Пилипенко
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