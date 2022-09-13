"Мощный сигнал Путину". Офис президента показал черновик гарантий безопасности для Украины
Офис президента показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского. Презентуют черновой документ глава ОП Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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Основное в тексте документа, подразумевающего создание Киевского договора безопасности, совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты: Украина должна обладать такой военной мощью, чтобы отбить у России любое желание повторить вторжение.
Предложено, чтобы основная группа союзников взяла четкие обязательства по поддержке ВСУ, а более широкая группа предоставила невоенные гарантии, построенные вокруг санкций.
Предложенные рекомендации предусматривают следующее:
→ Самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого нужны ресурсы на содержание мощной армии, способной противостоять армии и другим военизированным формированиям РФ;
→ многолетние стабильные инвестиции в ОПК Украины, масштабную передачу оружия и разведподдержку союзников, интенсивные тренировки и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО;
→ гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности";
→ договор объединит основную группу стран-союзников и Украину; эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы;
→ пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, структура договора предусматривает полноценные санкции против агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.;
→ гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО и ЕС. Приобретя членство в Альянсе, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне. Гарантии, очерченные сегодня, никак не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение Украины возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах.
По словам Фога Расмуссена, принятие этих рекомендаций "даст мощный сигнал Владимиру Путину, продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна".
Экс-генсек НАТО подчеркнул: если не принять такие гарантии, "это будет означать обострение кризиса на европейской земле".
Над рекомендациями работала экспертная группа со всего демократического мира, в том числе бывшие премьеры, министры, другие чиновники, а также ученые.
Новость дополняется...
- В марте 2022 года после переговоров с РФ в Стамбуле украинская делегация говорила, что среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, являющиеся постоянными членами СБ ООН (Британия, КНР, США, Франция и РФ), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.
- Позже президент Зеленский заявил, что РФ не будет среди гарантов безопасности Украины.
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