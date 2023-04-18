Вместо завербованных заключенных российской государственной террористической организации Группы Вагнера, РФ начала бросать в бой на Бахмут "профессиональных и опытных" военных. Об этом говорится в репортаже Госпогранслужбы из Бахмута.

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По словам пограничников, оккупанты изменили тактику ведения боевых действий на Бахмутском направлении: в бой привлекают профессиональных военных.

"Сейчас тактика в Бахмуте у них такая: заходит группа до 10 человек, разведывают ситуацию, ведут по позициям ВСУ огонь, чтобы спровоцировать их открыть ответный огонь", – рассказывают в ГПСУ.

Таким образом, оккупанты выявляют огневые точки украинцев и начинают штурмовать эти позиции, которые в дальнейшем пытаются обойти и взять в кольцо.

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Кое-где российских захватчиков и украинских воинов "разделяют считанные метры".

"Бои идут на разных дистанциях, но были случаи, что враг забрасывал гранатами на расстоянии 5-10 метров. Они очень близко. Мы их видим и даже слышим, о чем они говорят друг с другом", – отмечает пограничник.

Кроме того, добавляет он, никаких признаков "снарядного голода", о котором заявлял глава Группы Вагнера Евгений Пригожин, здесь не замечают.

10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.

18 апреля Сырский заявил, что Бахмут уничтожается, но тормозит врага.

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Мілана Головань

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