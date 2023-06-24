Путін назвав дії Пригожина "зрадою та ударом у спину". Наказав придушити бунт Вагнера

Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою щодо "військового заколоту" ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина, назвавши його "зрадою Росії". Його звернення опублікувала пресслужба Кремля.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, "заколот" Пригожина є "ударом у спину країні".



"Те, з чим ми зіткнулися, — це особиста зрада", — заявив диктатор.



Він порівняв дії Пригожина з лютневою революцією 1917 року, яка призвела до громадянської війни.



Путін сказав, що наказав "нейтралізувати організаторів заколоту".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.