Путін назвав дії Пригожина "зрадою та ударом у спину". Наказав придушити бунт Вагнера
24.06.2023, 10:11
Володимир Путін (Фото: скриншот з відео)
Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою щодо "військового заколоту" ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина, назвавши його "зрадою Росії". Його звернення опублікувала пресслужба Кремля.
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За його словами, "заколот" Пригожина є "ударом у спину країні".
"Те, з чим ми зіткнулися, — це особиста зрада", — заявив диктатор.
Він порівняв дії Пригожина з лютневою революцією 1917 року, яка призвела до громадянської війни.
Путін сказав, що наказав "нейтралізувати організаторів заколоту".
"Те, з чим ми зіткнулися, — це особиста зрада", — заявив диктатор.
Він порівняв дії Пригожина з лютневою революцією 1917 року, яка призвела до громадянської війни.
Путін сказав, що наказав "нейтралізувати організаторів заколоту".
ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією. Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.
- Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.
- Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.
- Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.
- Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".
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