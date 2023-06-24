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Путин назвал действия Пригожина "предательством и изменой". Отдал приказ подавить бунт

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 10:11
Путин назвал действия Пригожина
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, назвав его "предательством и изменой России". Его обращение опубликовала пресс-служба Кремля. 

По его словам, "мятеж" Пригожина является "ударом в спину стране".

"То, с чем мы столкнулись, — это личное предательство и измена", — заявил диктатор. 

Он сравнил действия Пригожина с февральской революцией 1917 года, которая в итоге привела к гражданской войне. 

Путин сказал, что отдал приказ о "нейтрализации организаторов мятежа". 

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
  • Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
  • Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
  • Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
  • Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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Дмитрий Гриниченко
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