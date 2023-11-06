В 128 бригаде подтвердили гибель 19 воинов на построении из-за удара россиян на Запорожье

В 128 отдельной горно-штурмовой бригаде подтвердили гибель 19 военнослужащих при ударе россиян по построению в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе соединения.

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Военные заявляют, что проводится проверка всех обстоятельств трагедии.

"До ее окончания просим не публиковать непроверенную и часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы", — заявили в бригаде.

Ранее народный депутат и замглавы оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что причиной гибели бойцов 128 бригады на построении в Запорожской области стала халатность командиров.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные.

Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур.

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