Померли двоє осіб, які були поранені під час атаки полігону на Полтавщині

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Померли двоє осіб, які зазнали поранень внаслідок атаки росіян по навчальному військовому полігону у Полтавській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут з посиланням на уточнену інформацію Сухопутних військ.

За його словами, лікарям не вдалося врятувати життя двох поранених.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", – написав Когут.

4 червня російська армія завдала ракетного удару по одному з навчальних полігонів. У Сухопутних військах повідомили, що вдалося уникнути гибелі військових завдяки заходам безпеки: особовий склад розосередили, під час тривоги всі перебували в укриттях і дотримувалися правил безпеки.