Померли двоє осіб, які були поранені під час атаки полігону на Полтавщині
Померли двоє осіб, які зазнали поранень внаслідок атаки росіян по навчальному військовому полігону у Полтавській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут з посиланням на уточнену інформацію Сухопутних військ.
За його словами, лікарям не вдалося врятувати життя двох поранених.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", – написав Когут.
Читайте також
4 червня російська армія завдала ракетного удару по одному з навчальних полігонів. У Сухопутних військах повідомили, що вдалося уникнути гибелі військових завдяки заходам безпеки: особовий склад розосередили, під час тривоги всі перебували в укриттях і дотримувалися правил безпеки.
- 1 червня Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. За даними з відкритих джерел, уражений загарбниками 239-й загальновійськовий полігон розташований у селищі міського типу Черкаське Дніпропетровської області.
- Це не перший випадок, коли окупанти атакують українських військових на полігонах: раніше окупанти завдавали ударів по захисниках під час шикувань. На цей раз у Сухопутних військах заявили, що жодних шикувань не було й більшість військових були в укритті.
- Після чергового такого удару командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку. Але після розмови з Зеленським заявив, що залишиться у строю.