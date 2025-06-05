Умерли два человека, которые были ранены во время атаки полигона в Полтавской области
Умерли два человека, которые получили ранения в результате атаки россиян по учебному военному полигону в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут со ссылкой на уточненную информацию Сухопутных войск.
По его словам, врачам не удалось спасти жизнь двоих раненых.
"Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", – написал Когут.
4 июня российская армия нанесла ракетный удар по одному из учебных полигонов. В Сухопутных войсках сообщили, что удалось избежать гибели военных благодаря мерам безопасности: личный состав рассредоточили, во время тревоги все находились в укрытиях и соблюдали правила безопасности.
- 1 июня Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. По данным из открытых источников, пораженный захватчиками 239-й общевойсковой полигон расположен в поселке городского типа Черкасское Днепропетровской области.
- Это не первый случай, когда оккупанты атакуют украинских военных на полигонах: раньше оккупанты наносили удары по защитникам во время построения. На этот раз в Сухопутных войсках заявили, что никаких построений не было и большинство военных были в укрытии.
- После очередного такого удара командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку. Но после разговора с Зеленским заявил, что останется в строю.