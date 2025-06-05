Умерли два человека, которые были ранены во время атаки полигона в Полтавской области

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Умерли два человека, которые получили ранения в результате атаки россиян по учебному военному полигону в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут со ссылкой на уточненную информацию Сухопутных войск.

По его словам, врачам не удалось спасти жизнь двоих раненых.

"Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", – написал Когут.

4 июня российская армия нанесла ракетный удар по одному из учебных полигонов. В Сухопутных войсках сообщили, что удалось избежать гибели военных благодаря мерам безопасности: личный состав рассредоточили, во время тревоги все находились в укрытиях и соблюдали правила безопасности.