ВСУ "поздравили" подразделение оккупантов с юбилеем, перепахав их позиции: видео

Передовое подразделение 54-й бригады Вооруженных Сил Украины, чтобы прекратить обстрелы со стороны одной из позиций гибридной армии РФ в Донецкой области, провело аэроразведку, подготовило операцию - и накрыло опорный пункт противника из минометов. Видео размещено в YouTube подразделения К2.
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В результате была уничтожена позиция батальона "Восток" оккупационных сил: три огневые точки, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет, а также трое боевиков.
Смотрите видео: Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции
Кроме того, пару дней назад удары по другим позициям оккупантов показало подразделение аэроразведки ВСУ с неофициальным названием "Капітошка":
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