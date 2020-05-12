ВСУ "поздравили" подразделение оккупантов с юбилеем, перепахав их позиции: видео

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Операция проведена, вероятно, 9 мая: это день образования батальона "Восток", а авторы видео пишут, что обстрел провели в "годовщину" создания НВФ.

Передовое подразделение 54-й бригады Вооруженных Сил Украины, чтобы прекратить обстрелы со стороны одной из позиций гибридной армии РФ в Донецкой области, провело аэроразведку, подготовило операцию - и накрыло опорный пункт противника из минометов. Видео размещено в YouTube подразделения К2.

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В результате была уничтожена позиция батальона "Восток" оккупационных сил: три огневые точки, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет, а также трое боевиков.

Смотрите видео: Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции

Кроме того, пару дней назад удары по другим позициям оккупантов показало подразделение аэроразведки ВСУ с неофициальным названием "Капітошка":

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО.

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Теги: 54 бригада, оос, Донбасс, мина, бомбардировка, позиция, батальон восток, воп
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