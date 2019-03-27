Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции: видео

Украинские военные в Донбассе разбомбили позиции оккупантов гибридной российской армии в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. Видео уничтожения позиций противника в давно нежилых домах опубликовал у себя в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Военный уточнил, что удар по боевикам - это ответная реакция 54 ОМБр на систематические обстрелы с этих позиций из запрещенного "Минском" оружия.

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При ударе уничтожены трое боевиков, четверо получили ранения.

Кроме того, записью еще одной операции ВСУ в другом месте фронта и в другое время поделился в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Здесь также работало подразделение из 54-й бригады.

В результате этой операции "полностью уничтожен командный пункт врага в Луганской области", расположенных на окраине брошенного поселка, из которого давно изгнали местных жителей: у оккупантов шесть убитых и четверо раненых.