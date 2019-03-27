Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На видео - фронтовая работа подразделений 54-й бригады ВСУ

Реклама
Реклама

Украинские военные в Донбассе разбомбили позиции оккупантов гибридной российской армии в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. Видео уничтожения позиций противника в давно нежилых домах опубликовал у себя в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Военный уточнил, что удар по боевикам - это ответная реакция 54 ОМБр на систематические обстрелы с этих позиций из запрещенного "Минском" оружия.

Реклама

При ударе уничтожены трое боевиков, четверо получили ранения.

Кроме того, записью еще одной операции ВСУ в другом месте фронта и в другое время поделился в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Здесь также работало подразделение из 54-й бригады.

В результате этой операции "полностью уничтожен командный пункт врага в Луганской области", расположенных на окраине брошенного поселка, из которого давно изгнали местных жителей: у оккупантов шесть убитых и четверо раненых.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, юрий мысягин, анатолий штефан, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции: видео
Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции: видео
Где в Киеве купить единый билет для проезда в транспорте: видео
Где в Киеве купить единый билет для проезда в транспорте: видео
Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info
Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info
Экономика Контрабанда стоп, ну хотя бы тормоз! 3 ключа к порядку на таможне
Урожай зерновых в Украине достиг исторического рекорда
Продовольствие Урожай зерновых в Украине достиг исторического рекорда
Хайп в промышленных масштабах, или Сгущенка, которую запомнят все
Мнение Хайп в промышленных масштабах, или Сгущенка, которую запомнят все
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции: видео
Военные уничтожили командный пункт боевиков и их позиции: видео
Где в Киеве купить единый билет для проезда в транспорте: видео
Где в Киеве купить единый билет для проезда в транспорте: видео 13:47
Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info
Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info 13:16
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото 12:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 