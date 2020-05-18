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Резников: Управлять пунктами пропуска на Донбассе будет госпредприятие

Резников: Управлять пунктами пропуска на Донбассе будет госпредприятие - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
18.05.2020, 12:51

По словам министра Алексея Резникова, госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" займется вопросами пунктов пропуска

Для управления контрольными пунктами въезда-выезда на Донбассе и админгранице с временно оккупированным Крымом создали отдельное государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление". Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Интерфакс-Украина.

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"Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия – наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", - сказал он.

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Резников считает, что Минреинтеграции должно быть министерством не вертикального, а горизонтального характера.

"Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Украине, и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с РФ, естественно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, – часть Донецкой и Луганской областей и Крым", - подчеркнул он.

  • 22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.
  • 30 апреля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности – к возобновлению работы КПВВ.

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Арина Толина
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Алексей Резников Донбасс Крым предприятие админграница пункты пропуска
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