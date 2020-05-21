На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский боец, двое ранены

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения и еще пятеро — боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Сегодня боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120 мм, размещение которых на линии соприкосновения запрещено, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки боевики вели огонь по украинским военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Крымского враг обстрелял бойцов ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 мм.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также, по уточненной информации, двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что украинские бойцы активно ответили из штатного вооружения, после чего враг отказался от продолжения своих агрессивных действий.

Вчера вечером, 20 мая, на Донбассе погиб Сергей Губанов, командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Министерства внутренних дел.