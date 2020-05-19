Рада приняла закон, который позволит вещание на оккупированных территориях

Законопроект №2521 об иновещании принят Верховной Радой во втором чтении.
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"За" проголосовал 231 нардеп, "против" 46, "воздержались" 62.
Голосование по фракциям:
Закон позволит распространять иновещание всеми техническими средствами по всей территории Украины, включая временно оккупированные территории Донбасса и Крыма, а также на территориях, граничащих с Россией.
Ранее иновещание могло распространяться в Украине только каналами спутникового и электронного вещания, а также через интернет. Наземное аналоговое и цифровое, а также кабельное вещание было возможно только за пределами Украины.
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Также законопроект определяет, что программы мельтемидийной платформы иновещания Украины производятся на украинском и других языках и согласовываются с Минкультом. Ранее не менее 50% иновещания должно было идти на английском языке.