Рада приняла закон, который позволит вещание на оккупированных территориях

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект №2521 об иновещании принят Верховной Радой во втором чтении.

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"За" проголосовал 231 нардеп, "против" 46, "воздержались" 62.

Голосование по фракциям:

Закон позволит распространять иновещание всеми техническими средствами по всей территории Украины, включая временно оккупированные территории Донбасса и Крыма, а также на территориях, граничащих с Россией.

Ранее иновещание могло распространяться в Украине только каналами спутникового и электронного вещания, а также через интернет. Наземное аналоговое и цифровое, а также кабельное вещание было возможно только за пределами Украины.

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Также законопроект определяет, что программы мельтемидийной платформы иновещания Украины производятся на украинском и других языках и согласовываются с Минкультом. Ранее не менее 50% иновещания должно было идти на английском языке.

Летом 2019 Офис президента озвучил идею создания международного русскоязычного канала для борьбы "за умы" украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и россиян на территории России.

Запустить канал, который будет вещать на оккупированную территорию украинском и русском языках, планировалось сначала в феврале , а затем 1 марта.

В конце февраля стало известно, что запуск телеканала Дом будет отложен