Запуск телеканала для Донбасса могут отложить

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Телеканал иновещания UATV, на базе которого планируется запустить новый канал для оккупированных территорий, не обращался в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за получением разрешительных документов. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Укринформ.

"Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал UATV не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов", - отметил Костинский.

При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку представленных заказчиком документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.

"Без этих документов телеканал фактически не сможет вещать", - подчеркнул чиновник.

Летом 2019 Офис президента озвучил идею создания международного русскоязычного канала для борьбы "за умы" украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и россиян на территории России.

Запустить канал, который будет вещать на оккупированную территорию украинском и русском языках, планировалось сначала в феврале , а затем 1 марта.

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