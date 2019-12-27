Минкульт: В феврале запустят телеканал для оккупированных районов

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Министерство культуры, молодежи и спорта обещает в феврале 2020 запустить новый телеканал для оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

"На базе телеканала UA | TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - сказал первый замминистра Анатолий Максимчук.

По его словам, на первом этапе телеканал объединит "лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием".

"Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - рассказал Максимчук.

Летом 2019 Офис президента озвучил идею создания международного русскоязычного канала для борьбы "за умы" украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и россиян на территории России.

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