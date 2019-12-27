Интернет-издание theБабель закрывается - главный редактор

Глеб Гусев (Фото - Глеб Гусев - Facebook)

Интернет-издание theБабель закрывается. Об этом сообщил главный редактор сайта Глеб Гусев в Facebook.

По его словам, на сайте до начала января будут публиковаться уже готовые материалы.

Гусев не стал комментировать причины закрытия сайта. В то же время, шеф-редактор издания Катерина Коберник написала в Facebook, что остановлено финансирование проекта.

По ее словам, пока неизвестно, будет ли на домене thebabel.net работать новая команда, это зависит от решения акционеров.

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