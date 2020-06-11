Волкер отреагировал на новый состав Украины ТКГ в Минске

Президент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки.
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Таким образом, пояснил он, Зеленский лишает Россию ее главных аргументов, что она, мол, не контролирует террористические организации ЛНР/ДНР и Украина нарушает минские договоренности, демонстрируя, что ответственность за недостижение прогресса лежит именно на Москве.
По словам Волкера, накануне он переговорил с вице-премьером Алексеем Резниковым, который является первым замглавы украинской делегацией в ТКГ, и сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий о возможности проведения выборов на Донбассе без полного контроля над временно оккупированной территорией.
Волкер приветствовал решение включить переселенцев к диалогу в Минске, представляющих Донбасс - таким образом они лишают Россию аргумента, что народ Донбасса на них не представлен.
Он считает, что США не сыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины в переговорах с тех пор, как он покинул пост спецпредставителя в сентябре прошлого года.
"И теперь все возлагается на Францию и Германию. И что у меня вызывает печаль, так это то, что Франция и Германия четко не заявляет, что Россия является нарушителем минских договоренностей, она - их подписант, частью договоренности, а не сторонний наблюдатель, она является участником конфликта и не выполнила взятые на себя обязательства", - сказал Волкер.
Он считает, что пока война на Донбассе будет оставаться политикой президента РФ Владимира Путина, мира не будет.
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