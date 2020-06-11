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Волкер отреагировал на новый состав Украины ТКГ в Минске

Волкер отреагировал на новый состав Украины ТКГ в Минске - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.06.2020, 07:57

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствовал решение включить переселенцев к диалогу в Минске

Президент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки.

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Таким образом, пояснил он, Зеленский лишает Россию ее главных аргументов, что она, мол, не контролирует террористические организации ЛНР/ДНР и Украина нарушает минские договоренности, демонстрируя, что ответственность за недостижение прогресса лежит именно на Москве.

По словам Волкера, накануне он переговорил с вице-премьером Алексеем Резниковым, который является первым замглавы украинской делегацией в ТКГ, и сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий о возможности проведения выборов на Донбассе без полного контроля над временно оккупированной территорией.

Волкер приветствовал решение включить переселенцев к диалогу в Минске, представляющих Донбасс - таким образом они лишают Россию аргумента, что народ Донбасса на них не представлен.

Он считает, что США не сыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины в переговорах с тех пор, как он покинул пост спецпредставителя в сентябре прошлого года.

"И теперь все возлагается на Францию ​​и Германию. И что у меня вызывает печаль, так это то, что Франция и Германия четко не заявляет, что Россия является нарушителем минских договоренностей, она - их подписант, частью договоренности, а не сторонний наблюдатель, она является участником конфликта и не выполнила взятые на себя обязательства", - сказал Волкер.

Он считает, что пока война на Донбассе будет оставаться политикой президента РФ Владимира Путина, мира не будет.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

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Арина Толина
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Алексей Резников Курт Волкер Владимир Зеленский
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